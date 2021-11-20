Медведев: «Я с нетерпением жду финал и надеюсь, что смогу провести свой лучший матч»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу в полуфинале Итогового турнира ATP над Каспером Руудом (6:4, 6:2).

«Как только ты выигрываешь сет и брейк, ты чувствуешь, что контролируешь ситуацию, но именно тогда возникает опасность, — приводит слова Медведева официальный сайт ATP. — Нужно сохранять концентрацию и бороться за каждое очко. В последнем гейме у меня было 0/30 на своей подаче, а до последнего розыгрыша ничего не заканчивается. Поэтому я рад, что смог довести дело до конца».

Российский теннисист также оценил все свои матчи на этом турнире.

«Я думаю, что все матчи были отличного уровня. Разные соперники и разные стили. Мне удалось выиграть все матчи. Это был нелегкий матч сегодня. Когда ты в финале, ты не можешь жаловаться, поэтому я просто с нетерпением жду завтрашнего дня и надеюсь, что смогу провести свой лучший матч», — сказал Даниил.

В финале турнира 25-летний Медведев встретится с победителем пары Новак Джокович — Александр Зверев.

«На данный момент мы входим в топ-3 рейтинга. В последнее время у меня было несколько сложных матчей против Новака, несколько сложных матчей против Саши и один здесь на этой неделе, так что будет интересно», — добавил теннисист.