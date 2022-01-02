Медведев: «Я играю за Россию, за свою страну. Даже если буду умирать, все равно выйду на корт»

Даниил Медведев прокомментировал победу сборной России над Францией на ATP Cup.

«Мой первый матч был просто нереальным. Я расстроен из-за поражения, но это был еще один матч, в котором у меня с конца второго сета сводило ноги, но я почти смог победить. Когда я услышал, что у меня есть 25 минут, чтобы подготовиться к парному матчу, то я был недоволен. Этого слишком мало, чтобы восстановиться после трехчасовой игры и судорог. Но я играю за Россию, за свою страну. Даже если я буду умирать, я все равно выйду на корт и постараюсь победить», — сказал на послематчевой пресс-конференции Медведев.

Сегодня, 2 января, Медведев принял участие в двух матчах. Сначала он уступил Уго Умберу (7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7), а затем в паре с Романом Сафиуллиным выиграл у Фабриса Мартена и Эдуара Роже-Васслена (6:4, 6:4).

Следующий матч на турнире сборная России проведет в ночь с 3 на 4 января против Австралии, начало — в 2.00 (мск).