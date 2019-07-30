Медведев выступит на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянин Даниил Медведев примет участие в турнире ATP в Санкт-Петербурге, который пройдет c 15 по 22 сентября, cообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Также в Санкт-Петербурге выступят восьмая ракетка мира россиянин Карен Хачанов, хорват Борна Чорич и швейцарец Стэн Вавринка.

В обновленном рейтинге ATP Медведев занимает 10-е место. На его счету четыре победы на турнирах АТР, а на турнирах серии Большого шлема его лучшим достижением является выход в четвертый круг Australian Open-2019.