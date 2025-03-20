Теннис
20 марта, 18:02

Медведев выступит на турнире ATP-250 в Хертогенбосхе

Камила Абдурахманова
корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 8-ю позицию в мировом рейтинге ATP, подтвердил участие в травяном турнире Libema Open в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Организаторы анонсировали возвращение Медведева, напомнив, что в 2022 году он дошел до финала, где уступил местному фавориту Тиму ван Рейтховену.

«С нетерпением жду выхода на корты Хертогенбосха. Этот турнир — идеальный способ настроиться на травяной сезон, а атмосфера здесь всегда особенная», — поделился россиянин.

Соревнование категории ATP-250 пройдет с 9 по 15 июня и станет для него стартом травяного сезона-2025.

