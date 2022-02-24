Медведев о турнире в Мексике: «Тут очень высокая влажность, жарко играть даже ночью»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Пабло Андухаром (6:1, 6:2) во втором круге турнира ATP в Акапулько (Мексика).

«Мне повезло, что я два дня подряд не играл в полночь, как некоторые другие теннисисты. Условия здесь весьма непростые, очень высокая влажность. Даже ночью очень жарко. Чем быстрее заканчивается один матч, тем легче будет в следующем.



Андухар — сильный соперник, так что я понимал, что мне придется показывать свой лучший теннис от первого до последнего розыгрыша. Рад, что мне удалось реализовать свой план на матч. Этого было достаточно для победы, и я доволен, что все так сложилось», — приводит официальный сайт ATP слова Медведева.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет против японца Йосихито Нисиоки.