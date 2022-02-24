Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:37

Медведев о турнире в Мексике: «Тут очень высокая влажность, жарко играть даже ночью»

Медведев высказался о тяжелых погодных условиях на турнире ATP в Мексике
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Пабло Андухаром (6:1, 6:2) во втором круге турнира ATP в Акапулько (Мексика).

«Мне повезло, что я два дня подряд не играл в полночь, как некоторые другие теннисисты. Условия здесь весьма непростые, очень высокая влажность. Даже ночью очень жарко. Чем быстрее заканчивается один матч, тем легче будет в следующем.

Андухар — сильный соперник, так что я понимал, что мне придется показывать свой лучший теннис от первого до последнего розыгрыша. Рад, что мне удалось реализовать свой план на матч. Этого было достаточно для победы, и я доволен, что все так сложилось», — приводит официальный сайт ATP слова Медведева.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет против японца Йосихито Нисиоки.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-acapulco-2022-wednesday
Теннис
Даниил Медведев
0

Читайте также

Юран — о возвращении в «Химки»: «Признаюсь, что решение далось мне очень тяжело»
«Бетис» — «Зенит»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы
«Многие удивились: «Зачем тебе «Химки»? Они уже почти вылетели». А мне всегда нужен спортивный вызов!» Юран — о своем назначении, Жиркове, Мамаеве и Кокорине
Лига Европы, 1/16 финала: «Бетис» — «Зенит», «Наполи» — «Барселона» и другие матчи
Ожирение: как определить и чем оно опасно?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Греческий теннисист Циципас одержал самую быструю победу в карьере
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости