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Сегодня, 23:05

«Не чувствую себя лидером». Медведев — о возможности стать первой ракеткой мира

Медведев оценил свою возможность возглавить рейтинг ATP
Иван Шитик
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев, заявил, что не чувствует себя лидером в связи с возможностью занять первое место в рейтинге ATP.

«Целых 16 лет четверо игроков находились на вершине рейтинга, не подпуская своих конкурентов, в том числе меня — но этот период подходит к концу. Каждый из теннисистов сейчас хочет прервать их доминирование и как можно дольше находиться в статусе лидера. Я не считаю себя особенным игроком, но было бы очень здорово преодолеть новый рубеж в своей карьере. Главное же для меня — показывать хорошую игру», — цитирует россиянина пресс-служба ATP.

В новом рейтинге ATP, идущий вторым Медведев сократил отставание от серба Новака Джоковича. Теперь их разделяют 440 очков, на предыдущей неделе разрыв составлял 1240 очков.

Свой следующий матч Даниил Медведев проведет в рамках первого круга турнира ATP в Акапулько, его соперником станет Бенуа Пэр.

Даниил Медведев
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