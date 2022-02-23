Медведев: «Если бы Джокович не играл в Дубае, я бы больше думал о том, что могу стать первой ракеткой мира»

Медведев высказался о том, что может стать первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своем возможном выходе на первое место в рейтинге ATP и прокомментировал победу над Бенуа Пэром в первом круге турнира в Акапулько (Мексика).

«Всегда непросто возвращаться после отдыха и перерыва в соревнованиях. Иногда бывает лучше, иногда — хуже. Сегодня мое состояние было не самым лучшим, но я справился с сильным соперником и доволен победой. Если бы Новак не играл в Дубае, я бы больше думал о возможном выходе на первое место в рейтинге, потому что тогда все зависело бы исключительно от меня», — приводит официальный сайт ATP слова Медведева.

Во втором круге турнира в Акапулько Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP, сыграет с испанцем Пабло Андухаром, который в первом круге обыграл мексиканца Алекса Эрнандеса.

Сегодня, 23 февраля, первая ракетка мира Новак Джокович сыграет против Карена Хачанова во втором круге турнира в Дубае. Начало — в 18.00 (мск).