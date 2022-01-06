Медведев высказался о скандале с Новаком Джоковичем

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу скандала с сербом Новаком Джоковичем, которому аннулировали австралийскую визу по прилету в Мельбурн на Australian Open.

«Если у Новака был справедливый медотвод, он должен быть здесь. Если нет, то нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Джоковича не пустили в Австралию, так как он, по мнению пограничной службы, не предоставил необходимые доказательства того, что отвечает требованиям по въезду в страну, и его виза, следовательно, была аннулирована. Ранее серб объявил, что получил медицинское исключение, которое позволит ему попасть в Австралию. Для въезда иностранцев в стране требуется либо вакцинация, либо медотвод.