Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев высказался о скандале с Новаком Джоковичем

12:14
Теги:

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу скандала с сербом Новаком Джоковичем, которому аннулировали австралийскую визу по прилету в Мельбурн на Australian Open.

«Если у Новака был справедливый медотвод, он должен быть здесь. Если нет, то нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Джоковича не пустили в Австралию, так как он, по мнению пограничной службы, не предоставил необходимые доказательства того, что отвечает требованиям по въезду в страну, и его виза, следовательно, была аннулирована. Ранее серб объявил, что получил медицинское исключение, которое позволит ему попасть в Австралию. Для въезда иностранцев в стране требуется либо вакцинация, либо медотвод.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Джоковича депортируют из Австралии из-за прививки. Политика больно бьет по спорту
Белоруссия направила военных в Казахстан в рамках ОДКБ
3
1
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры