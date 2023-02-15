Медведев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в первом круге турнира в Роттердаме. В трех сетах он переиграл испанца Алехандро Давидовича Фокину — 4:6, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 56 минут. 27-летний россиянин сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету 23-летнего испанца три подачи навылет, три двойные ошибки и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Медведева будет победитель матча Ботик ван де Зандсюлп — Кантен Алис.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 074 505 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 6) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 4:6, 6:2, 6:2