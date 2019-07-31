Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

Россиянин Даниил Медведев переиграл немца Бьорна Фратанджело в матче второго круга турнира в Вашингтоне. Следующим соперником российского теннисиста будет Фрэнсис Тиафо, выигравший у Александра Бублика.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 3) – Бьорн Фратанджело (США, WC) – 6:3, 6:4
Фрэнсис Тиафо (США, 16) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:1, 7:6 (7:5)
Кайл Эдмунд (Великобритания, 13) – Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:1, 6:4
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