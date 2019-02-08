Медведев вышел в полуфинал турнира в Софии

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира АТР в Софии обыграл словака Мартина Клижана - 6:4, 6:1. Россиянин справился с соперником за 1 час 10 минут.

В полуфинале он встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) - Стефанос Циципас (Греция), который определится позже.

Другую полуфинальную пару составили Маттео Берреттини (Италия) и Мартон Фучович (Венгрия).

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 524 340 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) - Мартин Клижан (Словакия) - 6:4, 6:1

Маттео Берреттини (Италия) - Фернандо Вердаско (Испания, 6) - 4:6, 7:5, 6:4