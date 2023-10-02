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Сегодня, 09:48

Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Уго Умбера в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1. Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут.

3-я ракетка мира Медведев 6 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 36-й ракетки мира Умбера ни одного эйса, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В 1/2 финала турнира 27-летний россиянин сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 3:6, 6:1

Теннис
Даниил Медведев
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