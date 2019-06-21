Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира в Лондоне, разгромив в двух сетах аргентинца Диего Шварцмана – 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Следующим соперником посеянного под четвертым номером Медведева станет победитель французской пары Николя Маю – Жиль Симон.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:2, 6:2