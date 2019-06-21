Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира в Лондоне, разгромив в двух сетах аргентинца Диего Шварцмана – 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
Следующим соперником посеянного под четвертым номером Медведева станет победитель французской пары Николя Маю – Жиль Симон.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 4) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:2, 6:2
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