Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в 1/4 финала турнира в Мексике. В двух сетах он быграл японца Йосихито Нисиоку — 6:2, 6:3.

В полуфинале россиянин встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Томми Полом.

Общий призовой фонд турнира более 1,6 миллиона долларов.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:2, 6:3