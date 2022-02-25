Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в 1/4 финала турнира в Мексике. В двух сетах он быграл японца Йосихито Нисиоку — 6:2, 6:3.
В полуфинале россиянин встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Томми Полом.
Общий призовой фонд турнира более 1,6 миллиона долларов.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 1) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:2, 6:3
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