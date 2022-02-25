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Сегодня, 03:26

Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Twitter

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в 1/4 финала турнира в Мексике. В двух сетах он быграл японца Йосихито Нисиоку — 6:2, 6:3.

В полуфинале россиянин встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Томми Полом.

Даниил Медведев. Медведев — первая ракетка мира. Россиян не было во главе рейтинга 20 лет

Общий призовой фонд турнира более 1,6 миллиона долларов.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/acapulco/2022/1/3/
Даниил Медведев
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