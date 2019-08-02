Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. В матче третьего круга он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

В матче за выход в полуфинал Медведев сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) - Фрэнсис Тиафо (США, 16) - 6:2, 7:5

Ник Кирьос (Австралия) - Йошихито Нишиока (Япония) - 6:2, 7:5

