Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Лондоне, обыграв в трех сетах француза Люка Пуя – 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

В следующем раунде 23-летний Медведев, посеянный под четвертым номером, встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 4) – Люка Пуй (Франция) – 7:6(11:9), 6:7(5:7), 6:4