Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертый круг турнира ATP в Барселоне, обыграв в двух сетах американца Маккензи Макдональда – 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Следующим соперником седьмого сеяного соревнований Медведева станет победитель пары Григор Димитров (Болгария) – Николас Харри (Чили).
В другой встрече дня четвертый сеяный японец Кеи Нишикори в двух сетах победил Феликса Оже-Альяссима из Канады.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 609 135 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 7) – Маккензи Макдональд (США) – 6:3, 6:2
Кеи Нишикори (Япония, 4) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – 6:1, 6:3