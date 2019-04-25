Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертый круг турнира ATP в Барселоне, обыграв в двух сетах американца Маккензи Макдональда – 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Следующим соперником седьмого сеяного соревнований Медведева станет победитель пары Григор Димитров (Болгария) – Николас Харри (Чили).

В другой встрече дня четвертый сеяный японец Кеи Нишикори в двух сетах победил Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 609 135 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 7) – Маккензи Макдональд (США) – 6:3, 6:2

Кеи Нишикори (Япония, 4) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – 6:1, 6:3