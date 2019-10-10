Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Шанхае
09:59
Россиянин Даниил Медведев обыграл канадца Вашека Поспишила в третьем круге турнира в Шанхае — 7:6 (9:7), 7:5.
Их матч продолжался 2 часа 8 минут. В 1/4 финала турнира Медведев сыграет с Фабио Фоньини, обыгравшим Карена Хачанова.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Вашек Поспишил (Канада, Q) — 7:6 (9:7), 7:5
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