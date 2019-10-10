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Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Шанхае

09:59
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Россиянин Даниил Медведев обыграл канадца Вашека Поспишила в третьем круге турнира в Шанхае — 7:6 (9:7), 7:5.

Их матч продолжался 2 часа 8 минут. В 1/4 финала турнира Медведев сыграет с Фабио Фоньини, обыгравшим Карена Хачанова.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Вашек Поспишил (Канада, Q) — 7:6 (9:7), 7:5

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