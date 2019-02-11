Медведев вышел на седьмое место в чемпионской гонке АТР, лидирует Джокович

В новой версии чемпионской гонки АТР лидирует сербский теннисист Новак Джокович. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - грек Стефанос Циципас.

Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на седьмое место. Карен Хачанов с 70-й позиции опустился на 87-ю. Евгений Донской, который ранее был 81-м, замыкает топ-100.

Чемпионская гонка ATP

Версия от 11 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 2090

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 1200

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 810

4 (4). Люка Пуй (Франция) – 720

5 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 655

6 (5). Кеи Нисикори (Япония) – 610

7 (10). Даниил Медведев (Россия) – 580

8 (10). Томаш Бердых (Чехия) – 420.

9 (7). Милош Раонич (Канада) – 405.

10 (8). Алекс де Минаур (Австралия) – 385

87 (70). Карен Хачанов (Россия) – 90

100 (81). Евгений Донской (Россия) – 85