Медведев вышел на чистое второе место по титулам ATP среди россиян

Даниил Медведев вышел на чистое второе место по количеству побед на турнирах ATP среди россиян в одиночном разряде.

11 января Медведев обыграл в финале турнира в Брисбене американца Брендона Накашиму со счетом 6:2, 7:6 и выиграл свой 22-й титул под эгидой ATP. Он опередил Николая Давыденко. на счету которого 21 титул. Лидером по этому показателю является Евгений Кафельников (26 титулов).

29-летний Медведев занимает 13-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира.