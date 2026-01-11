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11 января, 13:57

Медведев вышел на чистое второе место по титулам ATP среди россиян

Сергей Ярошенко

Даниил Медведев вышел на чистое второе место по количеству побед на турнирах ATP среди россиян в одиночном разряде.

11 января Медведев обыграл в финале турнира в Брисбене американца Брендона Накашиму со счетом 6:2, 7:6 и выиграл свой 22-й титул под эгидой ATP. Он опередил Николая Давыденко. на счету которого 21 титул. Лидером по этому показателю является Евгений Кафельников (26 титулов).

29-летний Медведев занимает 13-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира.

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Теннис
Даниил Медведев
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