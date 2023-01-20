Медведев вылетит из топ-10 рейтинга ATP впервые с лета 2019 года

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

По итогам турнира россиянин опустится как минимум на 12-е место в рейтинге ATP, не защитив очки за прошлогодний финал.

Медведев вылетит из топ-10 рейтинга ATP впервые с лета 2019 года. Он вошел в десятку лучших теннисистов 15 июля 2019-го.

Россиянин впервые с 2018 года не сумел выйти в четвертый круг Australian Open.