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Сегодня, 16:22

Медведев вылетит из топ-10 рейтинга ATP впервые с лета 2019 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

По итогам турнира россиянин опустится как минимум на 12-е место в рейтинге ATP, не защитив очки за прошлогодний финал.

Медведев вылетит из топ-10 рейтинга ATP впервые с лета 2019 года. Он вошел в десятку лучших теннисистов 15 июля 2019-го.

Россиянин впервые с 2018 года не сумел выйти в четвертый круг Australian Open.

Australian Open
Даниил Медведев
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