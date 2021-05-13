Медведев вылетел с парного турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев прекратил участие в парном турнире ATP в Риме (Италия).

Во втором круге Медведев, выступавший вместе с бразильцем Марселу Демолинером, уступил французской паре Адриан Маннарино/Бенуа Пэр — 3:6, 6:7 (2:7).

Ранее, 12 мая Медведев прекратил участие в одиночном разряде турнира в Риме, уступив во втором круге соотечественнику Аслану Карацеву (2:6, 4:6) который в третьем круге не смог обыграть американца Рейли Опелку (6:7 (6:8), 6:4).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино/Бенуа Пэр (Франция) — Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) — 6:3, 7:6 (7:2)