Медведев вылетел с парного турнира в Риме
16:45
Российский теннисист Даниил Медведев прекратил участие в парном турнире ATP в Риме (Италия).
Во втором круге Медведев, выступавший вместе с бразильцем Марселу Демолинером, уступил французской паре Адриан Маннарино/Бенуа Пэр — 3:6, 6:7 (2:7).
Ранее, 12 мая Медведев прекратил участие в одиночном разряде турнира в Риме, уступив во втором круге соотечественнику Аслану Карацеву (2:6, 4:6) который в третьем круге не смог обыграть американца Рейли Опелку (6:7 (6:8), 6:4).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Адриан Маннарино/Бенуа Пэр (Франция) — Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) — 6:3, 7:6 (7:2)
Читайте также
«Хабиб — стопроцентный проект UFC. Там могут договориться, сделать подставной бой». Сенсационное заявление Рамзана Кадырова
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю