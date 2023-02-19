Медведев стал победителем турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

В финале россиянин обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут.

11-я ракетка мира Медведев 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету 14-й ракетки Синнера 2 эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

27-летний россиянин выиграл первый турнир с октября 2022 года. Благодаря победе Медведев с понедельника вернется в топ-10.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 074 505 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 6) — Янник Синнер (Италия) — 5:7, 6:2, 6:2