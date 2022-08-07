Медведев выиграл первый финал с сентября 2021 года. Последний раз россиянин побеждал на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Лос-Кабосе обыграл британца Кэмерона Норри — 7:5, 6:0.

Для первой ракетки мира это первый выигранный финал с сентября 2021 года, когда он стал победителем US Open. За это время Медведев пять раз доходил до финалов, в том числе итогового турнира ATP, но во всех потерпел поражение.