Медведев выиграл первый финал с сентября 2021 года. Последний раз россиянин побеждал на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Лос-Кабосе обыграл британца Кэмерона Норри — 7:5, 6:0.
Для первой ракетки мира это первый выигранный финал с сентября 2021 года, когда он стал победителем US Open. За это время Медведев пять раз доходил до финалов, в том числе итогового турнира ATP, но во всех потерпел поражение.
A Los Cabos debut to remember for the World No. 1! ?@DaniilMedwed takes out Norrie 7-5, 6-0 to claim the title.@AbiertoLosCabos | #ATC2022 pic.twitter.com/375G74qfdE— ATP Tour (@atptour) August 7, 2022
Новости