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Медведев выиграл первый финал с сентября 2021 года. Последний раз россиянин побеждал на US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Лос-Кабосе обыграл британца Кэмерона Норри — 7:5, 6:0.

Для первой ракетки мира это первый выигранный финал с сентября 2021 года, когда он стал победителем US Open. За это время Медведев пять раз доходил до финалов, в том числе итогового турнира ATP, но во всех потерпел поражение.

Даниил Медведев
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