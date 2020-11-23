Медведев выиграл Итоговый турнир. И сразу стал чатиться в телефоне

Россиянин Даниил Медведев нестандартно отреагировал на победу на Итоговом турнире ATP.

Сразу после победы над Домиником Тимом спортсмен отправился на свою лавочку, достал телефон и начал активно чатиться.

Даниил Медведев чатится после победы на Итоговом турнире ATP. Фото Eurosport

Медведев обыграл Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. 24-летний спортсмен стал вторым россиянином в истории, выигрывавшим турнир (первым был Николай Давыденко в 2009 году).