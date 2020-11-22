Медведев выиграл Итоговый турнир ATP
22 ноября 2020, 23:54
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Встреча длилась 2 часа 42 минуты. Россиянин сделал 12 эйсов и совершил 3 двойные ошибки. Австриец подал на вылет 6 раз и совершил одну двойную ошибку.
Медведев стал вторым россиянином в истории, выигравшим Итоговый турнир ATP (первым был Николай Давыденко в 2009 году).
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Даниил Медведев (Россия, 4) — Доминик Тим (Австрия, 3) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
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