Медведев выиграл четвертый титул в 2019 году
13:39
Россиянин Даниил Медведев стал победителем «Мастерса» в Шанхае. Он обыграл немца Александра Зверева — 6:4, 6:1.
Для Медведева это четвертый титул в 2019 году: он побеждал в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и теперь в Шанхае. Россияни сравнялся с лидерами Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Домиником Тимом.
Это был шестой финал Медведева на шестом турнире из шести, в которых принял участие после Уимблдона, и на третьем «Мастерсе» (после Монреаля и Цинциннати) подряд.
SHANGHAI MASTER ?— ATP Tour (@atptour) October 13, 2019
Daniil Medvedev is the 2019 @SH_RolexMasters champion! ? pic.twitter.com/aMTZyfvhkw
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