Медведев выиграл четвертый титул в 2019 году

Россиянин Даниил Медведев стал победителем «Мастерса» в Шанхае. Он обыграл немца Александра Зверева — 6:4, 6:1.

Для Медведева это четвертый титул в 2019 году: он побеждал в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и теперь в Шанхае. Россияни сравнялся с лидерами Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Домиником Тимом.

Это был шестой финал Медведева на шестом турнире из шести, в которых принял участие после Уимблдона, и на третьем «Мастерсе» (после Монреаля и Цинциннати) подряд.