Медведев выбыл с «Мастерса» в Нью-Йорке
23:08
Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира серии Masters в Нью-Йорке. Пятая ракетка мира уступил Пабло Карреньо Бусте.
В полуфинале испанец встретится с победителем матча Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 1:6, 6:4, 6:3
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