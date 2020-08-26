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Медведев выбыл с «Мастерса» в Нью-Йорке

23:08

Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира серии Masters в Нью-Йорке. Пятая ракетка мира уступил Пабло Карреньо Бусте.

В полуфинале испанец встретится с победителем матча Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 1:6, 6:4, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/cincinnati/2020/

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