Медведев выбыл с «Мастерса» в Нью-Йорке

Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира серии Masters в Нью-Йорке. Пятая ракетка мира уступил Пабло Карреньо Бусте.

В полуфинале испанец встретится с победителем матча Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 1:6, 6:4, 6:3