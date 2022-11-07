Медведев выбыл из топ-3 рейтинга ATP, Рублев поднялся на седьмое место

Официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представил обновленную версию мирового рейтинга.

Российский теннисист Даниил Медведев потерял две позиции и выбыл из топ-3 мирового рейтинга. Теперь россиянин занимает пятую строчку. На прошедшей неделе он проиграл австралийцу Алексу де Минауру во втором круге «Мастерса» в Париже.

Другой российский теннисист Андрей Рублев поднялся с девятого на седьмое место. На предыдущей неделе он дошел до третьего круга турнира в Париже.

В первой десятке еще произошли изменения: Стефанос Циципас стал третьей ракеткой мира, Феликс Оже-Альяссим поднялся с восьмого места на шестое, Новак Джокович опустился на восьмую строчку, Тейлор Фритц занял девятое место.

Также в первую десятку рейтинга ATP вошел датчанин Хольгер Руне, который выиграл «Мастерс» в Париже. Он занял 10-е место, сместив Хуберта Хуркача.

Россиянин Карен Хачанов опустился с 19-го на 20-е место, Аслан Карацев — 60-й, Роман Сафиуллин стал 91-м, Павел Котов — 100-й.

Рейтинг ATP от 7 ноября:

1. (1) Карлос Алькарас (Испания) — 6820 очков

2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) — 5820

3. (5) Стефанос Циципас (Греция) — 5350

4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) — 5020

5. (3) Даниил Медведев (Россия) — 4065

6. (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3995

7. (9) Андрей Рублев (Россия) — 3530

8. (7) Новак Джокович (Сербия) — 3320

9. (11) Тейлор Фритц (Германия) — 2955

10. (18) Хольгер Руне (Дания) — 2911

20. (19) Карен Хачанов (Россия) — 1990...

60. (58) Аслан Карацев (Россия) — 795...

91. (92) Роман Сафиуллин (Россия) — 606...

100. (98) Павел Котов (Россия) — 564 ...