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27 февраля 2025, 20:09

Медведев вступил в конфликт с судьей на турнире в Дубае: «Двойные стандарты для россиян?»

Руслан Минаев
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
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Россиянин Даниил Медведев поспорил с судьей во время матча против нидерландца Таллона Грикспура в 1/4 финала турнира в Дубае.

Во втором сете 6-я ракетка мира не реализовал четыре матчбола. На тай-брейке Медведев вел со счетом 4:1, но проиграл партию — 6:7 (7:9).

После тай-брейка россиянин получил предупреждение за неспортивное поведение. Медведев обвинил судью в наличии двойных стандартов из-за того, что он из России. Первая ракетка России потребовал супервайзера матча и обещал арбитру проблемы.

Скриншот трансляции.

Медведев: «За что?»

Судья: «Ты знаешь, что сказал мне»

Медведев: «Ты очень мягкий, а? Очень мягкий. Что это? Двойные стандарты для россиян?»

Скриншот трансляции.

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Теннис
Даниил Медведев
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