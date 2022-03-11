Медведев встретится с Махачем во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Чешский теннисист Томаш Махач одержал победу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл австралийца Алексея Попырина.

Во втором круге Махач сыграет с российским теннисистом Даниило Медведевым. Матч состоится 12 марта и начнется в 22.00 по московскому времени.

Напомним, Медведев является первой раекткой мира, поэтому он получил первый номер посева на турнире в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томаш Махач (Чехия, Q) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 7:5

Джек Сок (США, WC) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — 6:1, 6:1

Ник Кирьос (Австралия, WC) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:4, 6:0

Кристофер Юбенкс (США, Q) — Максим Кресси (США) — 5:7, 7:6, 6:4

Джеффри Джон Вольф (США, Q) — Юго Гастон (Франция) — 7:5, 6:4