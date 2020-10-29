Медведев вслед за Рублевым вышел в четвертьфинал турнира в Вене
20:20
Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Вене. В игре 2-го круга он взял верх над канадцем Вашеком Поспишилом.
Соперником Медведева станет южноафриканец Кевин Андерсон, одолевший Пабло Карреньо Бусту из Испании.
Ранее в четвертьфинал пробился Андрей Рублев, чей соперник Янник Синнер из Италии снялся с матча после третьего гейма.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 409 510 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 4) — Вашек Поспишил (Канада, Q) — 4:6, 6:3, 6:2
Лоренцо Сонего (Италия, LL) — Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6, 7:6
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Юрий Родионов (Австрия, WC) — 7:5, 6:3
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