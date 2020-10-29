Медведев вслед за Рублевым вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Вене. В игре 2-го круга он взял верх над канадцем Вашеком Поспишилом.

Соперником Медведева станет южноафриканец Кевин Андерсон, одолевший Пабло Карреньо Бусту из Испании.

Ранее в четвертьфинал пробился Андрей Рублев, чей соперник Янник Синнер из Италии снялся с матча после третьего гейма.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 409 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Вашек Поспишил (Канада, Q) — 4:6, 6:3, 6:2

Лоренцо Сонего (Италия, LL) — Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6, 7:6

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Юрий Родионов (Австрия, WC) — 7:5, 6:3