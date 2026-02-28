Медведев впервые в карьере стал победителем одного турнира ATP дважды

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл один турнир серии ATP дважды.

28 февраля 30-летний россиянин стал чемпионом турнира АТР 500 в Дубае после снятия с решающего матча нидерландца Таллона Грикспура из-за травмы.

Ранее Медведев становился чемпионом турнира в Дубае в 2023 году.

Теннисист завоевал 23-й титул в карьере и второй в сезоне-2026. В январе Медведев одержал победу в Брисбене (Австралия).