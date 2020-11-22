Медведев впервые обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Итогового турнира ATP обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 3:6, 7:6, 6:3.

Встреча длилась 2 часа 37 минут. Россиянин сделал 13 эйсов и совершил 3 двойные ошибки. Испанец трижды подал навылет и трижды совершил двойную ошибку. Для Медведева это первая победа над Надалем в его карьере.

В финале Медведев встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3