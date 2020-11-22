Медведев впервые обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP
01:55
Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Итогового турнира ATP обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 3:6, 7:6, 6:3.
Встреча длилась 2 часа 37 минут. Россиянин сделал 13 эйсов и совершил 3 двойные ошибки. Испанец трижды подал навылет и трижды совершил двойную ошибку. Для Медведева это первая победа над Надалем в его карьере.
В финале Медведев встретится с австрийцем Домиником Тимом.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3
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