Медведев возглавил чемпионскую гонку ATP, Рублев — третий
8 февраля ATP на официальном сайте обновил рейтинг чемпионской гонки «Тура».
На первое место вышел российский теннисист Даниил Медведев, у которого 500 очков. На второй позиции итальянец Маттео Берреттини с 315 баллами, третий — еще один представитель России — Андрей Рублев.
В воскресенье, 7 февраля Рублев и Медведев в составе сборной России стали победителями ATP Cup, обыграв в финале итальянцев (2-0).
Чемпионская гонка ATP. 8 февраля
1 (-). Даниил Медведев (Россия) — 500.
2 (15). Маттео Берреттини (Италия) — 315.
3 (-). Андрей Рублев (Россия) — 310.
4 (1). Хуберт Хуркач (Польша) — 295.
5 (-). Даниэль Эванс (Великобритания) — 250.
5 (-). Янник Синнер (Италия) — 250.
7 (1). Алекс де Минор (Австралия) — 250.
8 (3). Себастьян Корда (США) — 250.
9 (37). Фабио Фоньини (Италия) — 200.
10 (15). Стефано Травалья (Италия) — 195.
...
23 (-). Карен Хачанов (Россия) — 90.
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