8 февраля ATP на официальном сайте обновил рейтинг чемпионской гонки «Тура».

На первое место вышел российский теннисист Даниил Медведев, у которого 500 очков. На второй позиции итальянец Маттео Берреттини с 315 баллами, третий — еще один представитель России — Андрей Рублев.

В воскресенье, 7 февраля Рублев и Медведев в составе сборной России стали победителями ATP Cup, обыграв в финале итальянцев (2-0).

Чемпионская гонка ATP. 8 февраля

1 (-). Даниил Медведев (Россия) — 500.

2 (15). Маттео Берреттини (Италия) — 315.

3 (-). Андрей Рублев (Россия) — 310.

4 (1). Хуберт Хуркач (Польша) — 295.

5 (-). Даниэль Эванс (Великобритания) — 250.

5 (-). Янник Синнер (Италия) — 250.

7 (1). Алекс де Минор (Австралия) — 250.

8 (3). Себастьян Корда (США) — 250.

9 (37). Фабио Фоньини (Италия) — 200.

10 (15). Стефано Травалья (Италия) — 195.

...

23 (-). Карен Хачанов (Россия) — 90.