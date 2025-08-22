Медведев вошел в топ-10 самых богатых теннисистов мира по версии Forbes

13-я ракетка мира Даниил Медведев вошел в топ-10 самых богатых теннисистов мира за 2025 год по версии Forbes.

Россиянин занял 10-ю строчку с общим доходом в 14,3 миллиона долларов. Из них 4,3 миллиона он заработал благодаря спортивным достижениям, остальные 10 миллионов спортсмен получил за пределами корта.

Лидером рейтинга стал испанец Карлос Алькарас (48,3 миллиона), второе место занял итальнец Янник Синнер (47,3 миллиона), на третьей строчке — американка Кори Гауфф (37,2 миллиона). Белоруска Арина Соболенко (27,4 миллиона) заняла пятое место.

Рейтинг самых богатых теннисистов мира по версии Forbes.

1. Карлос Алькарас (Испания) — 48,3 миллиона долларов

2. Янник Синнер (Италия) — 47,3 миллиона долларов

3. Кори Гауфф (США) — 37,2 миллиона долларов

4. Новак Джокович (Сербия) — 29,6 миллиона долларов

5. Арина Соболенко (Белоруссия) — 27,4 миллиона долларов

6. Цинвэнь Чжэн (Китай) — 26,1 миллиона долларов

7. Ига Свентек (Польша) — 24 миллиона долларов

8. Тейлор Фриц (США) — 15,6 миллиона долларов

9. Фрэнсис Тиафо (США) — 15,2 миллиона долларов

10. Даниил Медведев (Россия) — 14,3 миллиона долларов