Медведев вошел в десятку теннисистов с наибольшим заработком за год

Издание Forbes совместно со Statista изучило данные о доходах теннисистов как от побед на турнирах, так и от рекламных контрактов с июня 2019 года по июнь 2020 года.

Больше всего за этот период заработал Роджер Федерер — 106,3 миллиона долларов. При этом на рекламе швейцарец заработал 100 миллионов.

В топ-10 списка вошел и Даниил Медведев. Россиянин занял 8-е место с доходом в 11,8 миллиона долларов.

Топ-10 теннисистов с наибольшими доходами по версии Forbes

1. Роджер Федерер (Швейцария) — доход теннисиста составил 106,3 миллиона долларов

2. Новак Джокович (Сербия) — 44,6

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 40

4. Наоми Осака (Япония) — 37,4

5. Серена Уильямс (США) — 36

6. Кеи Нисикори (Япония) — 32,1

7. Эшли Барти (Австралия) — 13,1

8. Даниил Медведев (Россия) — 11,8

9. Доминик Тим (Австрия) — 11,1

10. Симона Халеп (Румыния) — 10,9