Медведев во втором круге турнира в Цинциннати встретится с Макдональдом

Американец Маккензи Макдональд в первом круге турнира в Цинциннати обыграл соотечественника Брендона Накашиму со счетом 7:5, 6:2.

Встреча длилась полтора часа. Макдональд сделал шесть эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Макдональд встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Поединок пройдет 18 августа.