Медведев во втором круге турнира в Цинциннати встретится с Макдональдом
06:56
Американец Маккензи Макдональд в первом круге турнира в Цинциннати обыграл соотечественника Брендона Накашиму со счетом 7:5, 6:2.
Встреча длилась полтора часа. Макдональд сделал шесть эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал три брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге Макдональд встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Поединок пройдет 18 августа.
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