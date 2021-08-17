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Медведев во втором круге турнира в Цинциннати встретится с Макдональдом

06:56
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Американец Маккензи Макдональд в первом круге турнира в Цинциннати обыграл соотечественника Брендона Накашиму со счетом 7:5, 6:2.

Встреча длилась полтора часа. Макдональд сделал шесть эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Макдональд встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Поединок пройдет 18 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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