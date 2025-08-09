Медведев во втором круге турнира в Цинциннати сыграет с Уолтоном

Австралиец Адам Уолтон во втором круге турнира в Цинциннати обыграл аргентинца Мариано Навоне со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

Во втором круге Уолтон встретится с россиняином Даниилом Медведевым. Матч пройдет 10 августа и начнется не ранее 18:00 мск.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

