Медведев во втором круге турнира в Цинциннати сыграет с Уолтоном
Австралиец Адам Уолтон во втором круге турнира в Цинциннати обыграл аргентинца Мариано Навоне со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.
Во втором круге Уолтон встретится с россиняином Даниилом Медведевым. Матч пройдет 10 августа и начнется не ранее 18:00 мск.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Адам Уолтон (Австралия) — Мариано Навоне (Аргентина, LL) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:1
