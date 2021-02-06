Медведев в Twitter отреагировал на выход в финал ATP Cup
08:29
Российский теннисист Даниил Медведев на своей странице в Twitter 6 февраля опубликовал новый пост.
«В финале», — подписал публикацию 24-летний россиянин, добавив эмодзи, символизирующий силу.
To the final?@ATPCup pic.twitter.com/E0tGXOOkJH— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 6, 2021
6 февраля сборная России обыграла Германию (2-0) и вышла в финал ATP Cup. Соперником российской команды будет Италия.
Решающая встреча турнира состоится в воскресенье, 7 февраля.
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