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Медведев в Twitter отреагировал на выход в финал ATP Cup

08:29
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Российский теннисист Даниил Медведев на своей странице в Twitter 6 февраля опубликовал новый пост.

«В финале», — подписал публикацию 24-летний россиянин, добавив эмодзи, символизирующий силу.

6 февраля сборная России обыграла Германию (2-0) и вышла в финал ATP Cup. Соперником российской команды будет Италия.

Решающая встреча турнира состоится в воскресенье, 7 февраля.

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