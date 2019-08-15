Медведев в паре с Демолинером вышли во второй круг турнира в Цинциннати
15 августа 2019, 07:50
Россиянин Даниил Медведев в паре с бразильцем Марсело Демолинером вышли во второй круг турнира в Цинциннати. В первом круге парного разряда они победили голландцев Робина Хасе и Уэса Колхофа.
Во втором круге Медведев и Демолинер сыграют с Мате Павичем и Бруну Соаресом.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 056 280 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Марселу Демолинер (Бразилия)/Даниил Медведев (Россия) — Робин Хаасе (Голландия)/Весли Колхоф (Голландия) — 7:5, 1:6, 10:6