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Медведев в паре с Демолинером вышли во второй круг турнира в Цинциннати

15 августа 2019, 07:50
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Россиянин Даниил Медведев в паре с бразильцем Марсело Демолинером вышли во второй круг турнира в Цинциннати. В первом круге парного разряда они победили голландцев Робина Хасе и Уэса Колхофа.

Во втором круге Медведев и Демолинер сыграют с Мате Павичем и Бруну Соаресом.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Марселу Демолинер (Бразилия)/Даниил Медведев (Россия) — Робин Хаасе (Голландия)/Весли Колхоф (Голландия) — 7:5, 1:6, 10:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2019/2/6/

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