Медведев: «В матчах с Надалем и Тимом проскакивали мысли о том, что я не выиграю»

Победитель Итогового турнира ATP Даниил Медведев рассказал о своих мыслях в полуфинальном матче против Рафаэля Надаля и финале против Доминика Тима.

— Бывает, что я перебарщиваю, когда не радуюсь таким важным победам, — приводит «Матч ТВ» слова Медведева. — Но есть те, кто перебарщивает, слишком радуясь. Идет какая-то лишняя актерская игра. И в матче против Надаля, и в матче против Тима проскакивали мысли, что не выиграю. Это нормально. Когда Надаль подавал на матч, я понимал, что надо отдать все силы и бороться до конца. С другой стороны, через 5 минут уже наверняка будешь в раздевалке. Чаще всего матчи завершаются, когда попадаешь в такую ситуацию. Была обида, потому что провел хороший матч и не повезло в важных моментах. Думал, что на следующий день уже буду дома. В итоге я играл с Тимом и выиграл турнир. Это невероятно.