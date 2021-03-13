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Медведев в финале турнира в Марселе сыграет с Эрбером

20:09

Определились финалисты турнира в Марселе. Во второй игре 1/2 финала француз Пьер-Юг Эрбер обыграл соотечественника Уго Умбера — 6:3, 6:2.

В финале Эрбер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который победил австралийца Мэттью Эбдена (6:4, 3:0, отказ соперника).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Уго Умбер (Франция, 4) — 6:3, 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/marseille/2021/

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