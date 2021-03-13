Медведев в финале турнира в Марселе сыграет с Эрбером
20:09
Определились финалисты турнира в Марселе. Во второй игре 1/2 финала француз Пьер-Юг Эрбер обыграл соотечественника Уго Умбера — 6:3, 6:2.
В финале Эрбер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который победил австралийца Мэттью Эбдена (6:4, 3:0, отказ соперника).
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 334 240 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Уго Умбер (Франция, 4) — 6:3, 6:2
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