Медведев в двух сетах обыграл Музетти во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти во втором круге «мастерса» в Цинциннати — 6:3, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут. Счет в личных встречах стал 2-0 в пользу россиянина.

3-я ракетка мира Медведев 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету 18-й ракетки мира Музетти ни одного эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Александр Зверев (Германия, 16) — Йосихито Нисиока (Япония).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 6:2