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Медведев в 11-й раз победил Циципаса и повторил редкое достижение в Шанхае

Антон Роговский

Российский теннисист Даниил Медведев довел счет личных встреч со Стефаносом Циципасом до 11-5. Победа над греком вывела его в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

В матче четвертого круга 14 октября Медведев выиграл со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянин не позволил Циципасу заработать ни одного брейк-пойнта и дважды взял подачу соперника.

Медведев в четвертый раз вышел в четвертьфинал соревнований в Шанхае. Он стал шестым теннисистом в истории турнира, которому удалось как минимум четыре раза дойти до этой стадии. В 2019 году россиянин выиграл здесь титул, а в прошлом сезоне дошел до полуфинала.

До сегодняшней встречи Медведев вел в противостоянии с Циципасом со счетом 10-5. Их предыдущий матч прошел в феврале 2026 года в Дохе и завершился победой грека. Теперь россиянин увеличил преимущество до шести побед.

В Шанхае на счету Медведева стало 17 побед при пяти поражениях. Следующим соперником 30-летнего россиянина будет американец Томми Пол, который в четвертом круге обыграл Зизу Бергса — 7:6 (7:5), 6:4.

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Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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