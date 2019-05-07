Россиянин Даниил Медведев завершил выступление на турнире ATP в Мадриде, уступив в трех сетах аргентинцу Гвидо Пелье – 2:6, 6:1, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

В других встречах дня швейцарец Стэн Вавринка обыграл француза Пьер-Юга Эрбера, Давид Гоффен из Бельгии уступил венгру Мартону Фучовичу.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Гвидо Пелья (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия, 12) – 6:2, 1:6, 6:3

Мартон Фучович (Венгрия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:4, 7:5

Стэн Вавринка (Швейцария) – Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – 6:2, 6:3

Хуберт Хуркач (Польша, Q) – Алекс Де Минаур (Австралия) – 6:3, 6:4