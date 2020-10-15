Медведев уступил Опелке во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира АТР в Санкт-Петербурге. В матче второго раунда его обыграл американец Райлли Опелка (2:6, 7:5, 6:4).

Игра продолжалась один час и 56 минут. В 1/4 финала Опелка сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Райлли Опелка (США) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 2:6, 7:5, 6:4