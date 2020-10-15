Медведев уступил Опелке во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге
19:05
Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира АТР в Санкт-Петербурге. В матче второго раунда его обыграл американец Райлли Опелка (2:6, 7:5, 6:4).
Игра продолжалась один час и 56 минут. В 1/4 финала Опелка сыграет с хорватом Борной Чоричем.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Райлли Опелка (США) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 2:6, 7:5, 6:4
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