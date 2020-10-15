Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев уступил Опелке во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге

19:05
Даниил Медведев. Фото Twitter.
Даниил Медведев. Фото Twitter.
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира АТР в Санкт-Петербурге. В матче второго раунда его обыграл американец Райлли Опелка (2:6, 7:5, 6:4).

Игра продолжалась один час и 56 минут. В 1/4 финала Опелка сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Райлли Опелка (США) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 2:6, 7:5, 6:4

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир