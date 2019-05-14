Медведев уступил Кирьосу на старте турнира в Риме

Россиянин Даниил Медведев завершил выступление на турнире ATP в Риме, уступив в трех сетах австралийцу Нику Кирьосу​ – 6:3, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

В следующем раунде 24-летний Кирьос встретится с Каспером Руудом из Норвегии.

В других матчах дня аргентинец Диего Шварцман обыграл японца Йошихито Нишиоку, швейцарец Стэн Вавринка уступил Давиду Гоффену, Жереми Шарди добился победы над соотечественником Ришаром Гаске, хорват Марин Чилич победил итальянца Андреа Бассо.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ник Кирьос (Австралия) – Даниил Медведев (Россия, 12) – 6:3, 3:6, 6:3

Диего Шварцман (Аргентина) – Йошихито Нишиока (Япония, Q) – 6:1, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 4:6, 6:0, 6:2

Жереми Шарди (Франция) – Ришар Гаске (Франция) – 6:1, 4:6, 6:3

Марин Чилич (Хорватия, 9) – Андреа Бассо (Италия, WC) – 6:1, 7:5