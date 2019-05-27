16:06 | Теннис — ATP

Медведев уступил Эрберу на старте Roland Garros

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Россиянин Даниил Медведев завершил выступления на Roland Garros, уступив в пяти сетах французу Пьеру-Юг Эрберу – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Встреча продолжалась 3 часа 52 минуты.

В следующем раунде Эрбер встретится с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) – Мариуш Копил (Румыния).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Даниил Медведев (Россия, 12) – 4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2019/1/

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