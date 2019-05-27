Медведев уступил Эрберу на старте Roland Garros

Россиянин Даниил Медведев завершил выступления на Roland Garros, уступив в пяти сетах французу Пьеру-Юг Эрберу – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.
Встреча продолжалась 3 часа 52 минуты.
В следующем раунде Эрбер встретится с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) – Мариуш Копил (Румыния).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Даниил Медведев (Россия, 12) – 4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5
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