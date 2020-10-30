Медведев уступил Андерсону в четвертьфинале турнира в Вене
17:52
Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Вене уступил южноафриканцу Кевину Андерсону со счетом 4:6, 6:7 (5:7).
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Медведев сделал 10 эйсов и совершил 4 двойные ошибки.
В полуфинале Андерсон встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Андрей Рублев (Россия).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 409 510 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кевин Андерсон (ЮАР) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:4, 7:6 (7:5)