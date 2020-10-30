Медведев уступил Андерсону в четвертьфинале турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Вене уступил южноафриканцу Кевину Андерсону со счетом 4:6, 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Медведев сделал 10 эйсов и совершил 4 двойные ошибки.

В полуфинале Андерсон встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Андрей Рублев (Россия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 409 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кевин Андерсон (ЮАР) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:4, 7:6 (7:5)